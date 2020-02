Morgan fa una morganata con la sua parodia sulla violenza alle donne a Vieni da me (Foto) (Di martedì 4 febbraio 2020) Altro momento imbarazzante oggi a Vieni da me per Caterina Balivo grazie alla parodia di Morgan, una parodia per niente da ridere nonostante l’intenzione del cantante di fare ironia e di dire la sua su un certo genere di testi (Foto). Chiaro il riferimento a Junior Cally già dalla mascherina sul volto che era a metà tra il proteggersi dal famoso virus e volere imitare il rapper. Avrebbe potuto utilizzare altri modi perché invece che sensibilizzare è risultato più egocentrico che attento al tema contro la violenza sulle donne. L’artista è tra i 24 big che partecipano a Sanremo 2020, in coppia con Bugo porta sul palco il brano “Sincero”. Ai microfoni di Vieni da me, in collegamento dal Teatro Ariston con Francesco Facchinetti, si è presentato con parte del viso coperto, proprio come il rapper ieri sul red carpet. I commenti choc dovevano essere una parodia ma sono apparsi una ... ultimenotizieflash

urwhateever : Raga ora vi dirò una cosa imbarazzante su di me: da piccola avevo una mega cotta per Morgan. - erreelleci : @vienidameRai Morgan fa un intervento che attacca violentemente il mondo 'trap' che veicola tra i giovani una cult… - CautiMarina : #vienidame #morgan si è già sparato di tutto dalle 15,00 del pomeriggio! Chissà ora che arriva a stasera... insoppo… -