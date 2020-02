Elon Musk assume in Tesla | “Il diploma? Non ci interessa”

Elon Musk - entro la primavera SpaceX lancerà i primi astronauti nello spazio : Dopo il superamento del delicatissimo test di interruzione volo, la navetta Crew Dragon di SpaceX è pronta a trasportare i primi astronauti nello spazio. La pionieristica missione, chiamata demo-2, avverrà la prossima primavera e porterà Bob Behnken e Doug Hurley della NASA a bordo della Stazione Spaziale Internazioanale.Continua a leggere

Il progetto di Elon Musk per colonizzare Marte : un milione di persone sul pianeta rosso entro il 2050 : Musk è intenzionato a colonizzare in tempi rapidi Marte costruendo 1000 astronavi che porteranno fino a un milione di persone sul pianeta rosso L’ambizione di Elon Musk non conosce alcun limite. Tanto che stando all’eccentrico CEO, entro il 2050 Marte potrebbe essere colonizzato dall’uomo con uno spostamento di massa dal pianeta Terra al pianeta rosso. […] L'articolo Il progetto di Elon Musk per colonizzare Marte: un ...

Elon Musk scatenato sul palco : il balletto durante il lancio della nuova Tesla in Cina che ricorda Steve Ballmer : Dopo la figuraccia (voluta?) coi finestrini non proprio infrangibili del nuovo CyberTruck, Elon Musk è tornato su un palco per una presentazione ufficiale. Questa volta è in Cina, a Shanghai, dove la sua azienda ha prodotto le prime dieci Tesla Model 3. Musk ha stupito tutti con una sorta di balletto che ha ricordato le performance dell’ex amministratore delegato di Microsoft, Steve Ballmer, oggi patron dei Los Angeles Clippers in ...

Il rally di Tesla è ripartito : ?così Elon Musk ha sedotto (di nuovo) Wall Street : Negli ultimi tre mesi ha guadagnato quasi il 75% a Wall Street. La fiammata delle azioni è stata aiutata dagli utili a sorpresa arrivati nel terzo trimestre, dagli ordini record del nuovo Cybertruck, e dai progressi per produrre la Model 3 in Cina

Ufo o Babbo Natale? Le strane luci apparse nel cielo del Nord Italia in questi giorni sono in realtà opera di Elon Musk : In molti in questi giorni di Natale hanno avvistato, sopratutto nel Nord Italia, una scia di luci perfettamente allineate nel cielo buio. Una visione suggestiva e anche misteriosa, che ha suscitato grande curiosità sui social dove in molti si sono interrogati sulla loro natura, rilanciando le ipotesi più fantasiose, dagli aerei militari agli ufo, fino alla slitta con le renne di Babbo Natale. “Qui a Nord ovest una processione di luci nel ...

Il fact-checking di Elon Musk sulla sua pagina Wikipedia : (foto: Patrick T. Fallon/Getty Images) Elon Musk non era soddisfatto delle informazioni riportate sulla sua pagina Wikipedia, al punto che ha chiesto di cambiarle. “Ho appena guardato la mia wiki per la prima volta da anni. È pazzesco!”, fa sapere su Twitter, dove non è nuovo a commenti simili e dove ha subito ha precisato: “Non sono un investitore”. È lui stesso, così, a chiedere delle modifiche: “Qualcuno può togliere quella parola?”. Ma in un ...

Tesla Model Y - ecco quanto costa : Elon Musk svela i prezzi : Potrebbe essere il Modello che garantirà i maggiori volumi di vendita per Tesla nonché quello più accessibile visto che...

Elon Musk si è fatto un giro sul Tesla Cybertruck a Los Angeles : (Foto: Twitter) Grande sorpresa nella serata di ieri a Los Angeles: tra il traffico è infatti comparso il mastodontico Cybertruck di Tesla. Il pickup elettrico è stato avvistato per le strade della metropoli californiana impegnato in un vero e proprio test sul campo affrontando un percorso misto tra autostrada, in città e infine in un parcheggio per poi tornare alla base. Al volante? Elon Musk, naturalmente. Fresco vincitore della causa per ...

Elon Musk guida il suo nuovo Tesla Cybertruck e va a sbattere contro un dissuasore : il video : Non si può dire che il nuovo Tesla Cybertruck stia portando fortuna al suo ideatore, Elon Musk. Dopo la brutta figura fatta qualche settimana fa durante la sua presentazione ufficiale – quando uno dei suoi vetri si è rotto durante il test che doveva dimostrarne l’infrangibilità – ora il pick-up futuristico ha procurato un incidente proprio a Elon Musk. Il visionario miliardario stava uscendo dal parcheggio del ristorante dove ...

Elon Musk ha vinto il processo per diffamazione per aver dato del pedofilo a un sub che avevano soccorso i ragazzi in Thailandia : L’imprenditore e inventore statunitense Elon Musk ha vinto il processo sull’accusa di diffamazione per aver dato del pedofilo a Vernon Unsworth, uno dei sub che aveva soccorso i ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia nel luglio 2018. Unsworth e Musk avevano

Elon Musk rivela : il Tesla Cybertruck è ispirato ai Warthog di Halo : Sicuramente, attraverso TV, giornali o social media, avrete sentito parlare del Cybertruck, il pickup futuristico di Tesla.Il veicolo è stato oggetto di critiche, soprattutto per il suo aspetto piuttosto "squadrato" nel design che, in realtà, non fa pensare a qualcosa di così futuristico...Nonostante le critiche, il Tesla Cybertruck è sulla bocca di tutti e se ne continua a parlare. Leggi altro...

Tesla - Elon Musk spiega il perché del fail dei finestrini : (Foto: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images) Sfottò e meme saranno pur sempre pubblicità gratuita e le prenotazioni del pickup elettrico Tesla Cybertruck avranno anche sfondato il muro delle 200.000 unità senza nemmeno uno spot in tv o sul web, ma un fail del genere in diretta globale non se lo sarebbe immaginato davvero nessuno. Ci riferiamo naturalmente al momento in cui i finestrini sono andati in frantumi dopo che il capo dei designer di ...

Tesla - Elon Musk spiega il perché dei fail dei finestrini : (Foto: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images) Sfottò e meme saranno pur sempre pubblicità gratuita e le prenotazioni del pickup elettrico Tesla Cybertruck avranno anche sfondato il muro delle 200.000 unità senza nemmeno uno spot in tv o sul web, ma un fail del genere in diretta globale non se lo sarebbe immaginato davvero nessuno. Ci riferiamo naturalmente al momento in cui i finestrini sono andati in frantumi dopo che il capo dei designer di ...

Elon Musk ha detto di avere ricevuto 200mila ordinazioni per il nuovo pick-up elettrico di Tesla : Elon Musk, il CEO di Tesla, ha fatto sapere su Twitter che la sua azienda ha ricevuto 200mila ordinazioni per Cybertruck, il pick-up elettrico presentato appena quattro giorni fa e che ha avuto un notevole e discusso malfunzionamento durante l’evento