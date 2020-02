Avellino, Forestali in azione: tre operazioni portate a termine (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare: i Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino un 50enne di Mugnano del Cardinale ritenuto responsabile dei reati di “Danneggiamento”, “Distruzione e deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” e “Distruzione e deturpamento di bellezze naturali”. Nello specifico, lo stesso, in area boschiva demaniale ubicata alla località “Cerreta” del Comune di Mugnano del Cardinale (sottoposta a vincolo paesaggistico ricadente nel perimetro del Parco Regionale del Partenio), procedeva al depezzamento di una pianta di quercia, abbattuta da poco. Sia l’autovettura che ... anteprima24

Avellino Forestali Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Avellino Forestali