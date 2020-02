Stephen Ogongo e la presunta scissione delle Sardine di Roma (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le Sardine di Roma si dividono dalle 6000 Sardine e visto che si tratta di un gruppo di sinistra francamente pareva il minimo. In realtà però a scindersi finora è stato soltanto Stephen Ogongo, tra gli organizzatori della manifestazione di piazza San Giovanni, che ha dato un annuncio urbi et orbi ma firmato solo da lui sul gruppo delle Sardine di Roma. Stephen Ogongo e la presunta scissione delle Sardine di Roma È lui che firma il post con l’annuncio di scissione, motivandola con la polemica della foto con Luciano Benetton e Oliviero Toscani a Fabrica di qualche giorno fa. Ogongo scrive sul gruppo che questo è solo l’ultimo errore che “Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa hanno commesso nelle ultime settimane”, e poi annuncia: “Da questo momento le Sardine di Roma non fanno più riferimento ai 4 fondatori di Bologna né alla ... nextquotidiano

Idl3 : RT @neXtquotidiano: #StephenOgongo e la presunta scissione delle #Sardine di Roma - neXtquotidiano : #StephenOgongo e la presunta scissione delle #Sardine di Roma - Libero_official : 'La foto con #Benetton l'ultimo errore. Ho un sospetto'. Le #sardine di #Ogongo mollano #Santori: clamorosa scissio… -