Sequestrate tonnellate di cibo surgelato in cattivo stato a Napoli (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sequestrata mezza tonnellata di alimenti all’interno di un negozio alle porte di Napoli. Un’operazione dei militari dell’Arma che, al termine delle indagini, si sono trovati davanti cibo surgelato e tenuto in cattivo stato di conservazione, ma regolarmente venduto. Chiuso l’esercizio commerciale, risultato inoltre senza autorizzazioni. cibo surgelato sequestrato Nonostante fosse in cattivo stato di conservazione veniva regolarmente venduto. Mezza tonnellata di prodotti alimentati surgelati sono stati sequestrati dai militari dell’Arma al termine dell’ennesima operazione svoltasi in tutta Napoli e Provincia. Una scoperta effettuata dai Carabinieri del Nas, i quali hanno ispezionato un deposito di alimenti dopo aver seguito un furgone sospetto non refrigerato: nei guai una persona, ora deferita all’Autorità Giudiziaria, per numerose ipotesi di reato. Un’indagine svoltasi presso il ... notizie

