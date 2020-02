'PS5 e Xbox Series X non avranno un impatto sulle vendite di Switch quest'anno' (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha discusso di come la società si senta a suo agio nonostante l'imminente arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X alla fine dei quest'anno.In una sessione Q&A con investitori e analisti, Furukawa ha rivelato che il proprietario della piattaforma crede che il lancio delle console next-gen di Sony e Microsoft cambierà l'industria, ma questa modifica non avrà alcun impatto sul business di Nintendo."Spiegheremo le cifre specifiche per il prossimo anno fiscale nel nostro prossimo annuncio", ha detto, "penso che ci sarà sicuramente un cambiamento nell'ambiente man mano che saranno lanciati nuovi prodotti dei nostri concorrenti".Leggi altro... eurogamer

