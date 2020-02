Barbara D’Urso: “Ecco il super vip con cui sono andata a letto” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Barbara D’Urso confessa: “Ecco il super vip con cui sono stata a letto” Grandi confessioni per la conduttrice di Live Non è la D’Urso. Barbara ha svelato il nome della celebrity con la quale è andata a letto e l’ha fatto durante la puntata di domenica 2 febbraio, quando il soggetto d’interesse era proprio ospite del suo salotto. Si tratta, infatti, di Raz Degan. Intento ad affrontare le cinque temute sfere, l’attore è stato messo sotto torchio per alcune dichiarazioni rilasciate da Paola Barale domenica scorsa, proprio da Barbara. Barbara D’Urso e Raz Degan: perché c’entra Paola Barale? La Barale, riferendosi a Degan, aveva spiegato che l’attore “era ormai finito nel dimenticatoio” e aveva archiviato la questione, preferendo non parlare più di lui. Ma Alba Parietti ci mette il suo nella puntata di Live del 2 ... tpi

Noovyis : (“Siamo stati a letto insieme”. La personalissima confessione di Barbara, in diretta a Live – Non è la D’Urso. Fa e… - carmelitadurso : RT @CIAfra73: Che bel quadro iconico questo con Barbara D'Urso e Rita Rusic a #noneladurso - carmelitadurso : RT @ventuno_LN: @/NetflixIT chiedo una collaborazione con Barbara D'Urso, con i registi e gli attori delle docu-fiction. #noneladurso -