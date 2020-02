Soros elogia le sardine: «Hanno fatto arrabbiare…come si chiama? Ah sì, Salvini» (Di domenica 2 febbraio 2020) George Soros ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del suo ultimo libro Democrazia! Elogio di una società aperta. Nel testo si sottolinea il rischio di erigere muri, di isolare intere comunità, di arroccarsi sulla propria posizione. Il fondatore della Open Society – al centro di tutte le teorie complottiste partite dai sovranisti – ha anche parlato dell’Italia e di quello che sta succedendo nell’ultimo periodo, sottolineando soprattutto la forza dei movimenti partiti dal basso. LEGGI ANCHE > Nella guerra dei dazi, Donald Trump trova l’inaspettato appoggio di George Soros George Soros ha parlato di sardine e di Salvini In modo particolare, George Soros ha parlato dei giovani dei Fridays For Future – il cui movimento, partito da Greta Thunberg, è diventato molto influente anche in Italia – e ha parlato del ... giornalettismo

