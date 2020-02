SARRI: «Commisso? Non voglio replicare, abbiamo dominato il possesso» – VIDEO (Di domenica 2 febbraio 2020) Maurizio SARRI ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Fiorentina. Le parole del tecnico bianconero Maurizio SARRI ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Fiorentina. Queste le parole del tecnico bianconero sulla sfuriata di Rocco Commisso. Commisso – «Non voglio replicare. Io guardo la partita e abbiamo fatto il 70% del possesso palla, 79% di dominio territoriale e più palloni giocati in area avversaria della Fiorentina». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

