Il fallimento della politica (Di domenica 2 febbraio 2020) Il fallimento della politica “È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s’illude di sapere e ignora così laprimapagina

c_appendino : ? Quando ci siamo insediati GTT era sull'orlo del fallimento. In meno di 4 anni abbiamo rinnovato il 20% della flot… - _yelle_ : RT @anikeatable: State contribuendo al fallimento di ristoranti giapponesi solo per la vostra ignoranza. Ristoranti giapponesi VUOTI e qu… - G_Yunes : RT @La_manina__: Il primo ministro della Scozia promette di tornare in Europa da Paese indipendente. L'Irlanda del nord seguirà probabilme… -