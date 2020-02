Genova, uccide donna poi tenta il suicidio: orrore in un appartamento a Molassana (Di sabato 1 febbraio 2020) Genova, orrore nel quartiere Molassana dove una donna è stata uccisa dall’ex marito. L’uomo ha poi tentato di uccidersi. Si trova ora in condizioni disperate in ospedale. A dare l’allarme il datore di lavoro della donna. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’ennesimo femminicidio avvenuto in Italia. Il cadavere di una donna è stato scoperto la sera del 31 gennaio nel quartiere di Molassana, a Genova. Accanto al corpo della donna la polizia, giunta sul posto, ha trovato un uomo, ferito. Il luogo della tragedia è in via Furlani: secondo primissime informazioni, potrebbe trattarsi di un omicidio seguito da un tentato suicidio. L’uomo, trasportato di urgenza in ospedale, è in condizioni disperate. Le indagini sono ancora in corso. Ad uccidere la donna sarebbe stato l’ex marito che, dopo il gesto, avrebbe tentato il suicidio. La donna si trovava ... limemagazine.eu

