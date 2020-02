Da noi a ruota libera: gli ospiti di Francesca Fialdini del 2 febbraio (Di sabato 1 febbraio 2020) Francesca Fialdini ospita due attori di Don Matteo: anticipazioni puntata Da noi… a ruota libera di domani Nuova puntata di Da noi a ruota libera domani, domenica 2 febbraio 2020, come sempre a partire dalle 17.35 su Rai1, dopo Domenica In di Mara Venier, con la conduzione di Francesca Fialdini. E le anticipazioni di Da noi… a ruota libera che circolano in rete da alcune ore svelano che nell’appuntamento di domani la padrona di casa Francesca Fialdini ospiterà due attori di Don Matteo 12, attualmente in onda il giovedì sera su Rai1 (ma non il prossimo, poiché ci sarà il Festival di Sanremo), sempre con ascolti molto alti: trattasi di Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta, che nella fiction con protagonista Terence Hill interpretano, rispettivamente, Marco Nardi e Anna Olivieri. I due faranno una lunga chiacchierata con la conduttrice, raccontandosi a 360 gradi tra ... lanostratv

