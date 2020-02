Ajax-PSV e altre partite della domenica, Eredivisie: pronostici (Di sabato 1 febbraio 2020) Ajax-PSV, Willem II-Heracles e Fortuna Sittard-Heerenveen sono tre partite della ventunesima giornata di Eredivisie e si giocano domenica. WILLEM II – HERACLES domenica ore 12:15 Il Willem II è una grande sorpresa degli ultimi mesi: aveva cominciato questa stagione senza troppe ambizioni, ma poi ha saputo stupire tutti e brillare in numerose circostanze. La squadra guidata in panchina da Adrie Koster, che non ha mai perso nelle ultime otto giornate di Eredivisie, sta giocando un bellissimo calcio e si trova in una splendida situazione di classifica. L’Heracles, invece, è in difficoltà: non è riuscito a vincere nemmeno uno degli ultimi cinque match disputati in campionato. In trasferta, in particolare, non ottiene un successo addirittura dallo scorso 20 settembre, giorno in cui ha battuto il Twente. Il match in ... ilveggente

