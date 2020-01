In un bar a Fontana di Trevi compare cartello in cinese: "Non entrate" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un cartello scritto in cinese e in inglese per invitare chi arriva dalla Cina a non entrare è stato affisso questa mattina davanti ad un bar davanti a Fontana di Trevi, in via del Lavatore, accanto ad un hotel.“A causa delle disposizioni internazionali di sicurezza, a tutte le persone provenienti dalla Cina non è permesso di entrare in questo posto. Ci scusiamo per il problema”, dice il cartello.Leggi anche... "La psicosi da Coronavirus nelle città visitate dai turisti cinesi è ingiustificata: rischio contagio improbabile" huffingtonpost

