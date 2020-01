Clima: il prossimo record di caldo è previsto entro i prossimi 5 anni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Secondo un rapporto pubblicato dal Met Office, il servizio meteorologico del Regno Unito, esiste una probabilità del 66% che tra il 2020 e il 2024 le temperature superino i massimi storici mai registrati. Su New Scientist si ricorda che l’ultimo decennio è stato il più caldo mai registrato, con i picchi in particolare nel 2016 (1,16°C al di sopra dei livelli raggiunti nel periodo preindustriale). “E’ una chiara conseguenza del riscaldamento globale, raggiungere un nuovo record nei prossimi cinque anni sarebbe coerente con la tendenza all’aumento delle temperature“, ha precisato Doug McNeal del Met Office. Secondo gli esperti del servizio meteo britannico le temperature nei prossimi 5 anni potrebbero superare di oltre 1,5°C le misurazioni dei periodi preindustriali.L'articolo Clima: il prossimo record di caldo è previsto entro i prossimi 5 anni sembra ... meteoweb.eu

