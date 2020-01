Traffico Roma del 30-01-2020 ore 19:30 (Di giovedì 30 gennaio 2020) RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE RESTANO RALLENTAMENTI E CODE VERSO IL RACCORDO ANULARE DA V.LE P.TOGLIATTI. SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA C.COLOMBO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE. INCIDENTE SU VIA CASILINA, CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GRANO E PER LO STESSO MOTIVO FILE ANCHE ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI. INCIDENTE ANCHE SU VIA C.COLOMBO CODE IN PROSSIMITA’ DI P.ZZLE XXV MARZO 1957 E SEMPRE PER INCIDENTE FILE SU V.LE G.MARCONI ALL’ALTEZZA DI LARGO MAESTRI DEL LAVORO. SU VIA LAURENTINA PER UN ALTRO INCIDENTE CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI VALLERANO. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA VERSO SAN GIOVANNI DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA. RICORDIAMO LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, IN ... romadailynews

romadailynews : Traffico Roma del 30-01-2020 ore 19:30: RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM… - zazoomblog : Traffico Roma del 30-01-2020 ore 19:00 - #Traffico #30-01-2020 #19:00 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-01-2020 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -