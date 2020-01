Con Ufirst code e attese diventano un ricordo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Cosa c'è di più prezioso del tempo in una società che viaggia veloce e si caratterizza per l'alto livello di stress che produce nelle persone? La risposta alla domanda sul senso della vita prova a fornirla Ufirst, startup che ha sviluppato una piattaforma e un'app che sfrutta la geolocalizzazione per agevolare l'accesso ai servizi in città, consentendo alle persone di ritagliarsi del tempo libero, altrimenti speso in coda presso sportelli di uffici pubblici e attività private. La soluzione è nel pianificare le commissioni, mediante l'ottenimento di un numero digitale che permette di recarsi in loco solo quando è il proprio turno. Immaginate di essere in attesa per una visita in ambulatorio, magari di un tavolo per pranzare in un ristorante, oppure saldare un bollettino; se finora l'unica possibilità era tenere fisso lo sguardo sul monitor nell'attesa del proprio numero, adesso basta ... panorama

