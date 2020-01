Cattolica Assicurazione sceglie Google Cloud (Di giovedì 30 gennaio 2020) Trasformazione digitale, è la parola d'ordine dove nasce la collaborazione tra Cattolica Assicurazioni e Google. Una trasformazione per migliorare la qualità e l'efficenza dei servizi offerti dalla compagnia assicurativa ai propri clienti seguendo quello che dall'altra parte è il piano industriale del triennio 2018-2020 che prevede il passaggio di Cattolica in una "Data Driven Company".Primo passo concreto di questa collaborazione, al termine di un percorso di lavoro nato un anno e mezzo fa, la scelta di Cattolica Assicurazioni di utilizzare Google Cloud come piattaforma per la gestione dei dati che sia facilmente utilizzabile ed allo stesso tempo sicura ed affidabile.Questa infrastruttura tecnologica è in grado di analizzare in real-time dati strutturati e non strutturati, beneficiando di una gestione innovativa e conforme alle più evolute normative sulla protezione dei dati. Grazie ... panorama

Cattolica Assicurazione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cattolica Assicurazione