Luigi Di Maio, i fedelissimi contro Giuseppe Conte: "Una mossa scorretta, così ci condanna per favorire il Pd" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La tensione è alta all'interno del Movimento 5 Stelle, che deve smaltire le scorie del voto in Emilia Romagna e Calabria e riorganizzarsi dopo le dimissioni di Luigi Di Maio dal ruolo di capo politico. Proprio dalla cerchia del ministro degli Esteri filtra un sentimento di irritazione nei confronti liberoquotidiano

c_appendino : Qualche minuto fa, Luigi #DiMaio ha rassegnato le dimissioni da capo politico del @Mov5Stelle In queste poche paro… - quelliche_rai2 : 'GIGGI SE N'È ANDATO E NON RITORNA PIÙ' ?? IL NOSTRO SALUTO A LUIGI DI MAIO ?? #QCC #DiMaio @LucaBizzarri… - marcotravaglio : GIUSTIZIA CITOFONICA Non commento la decisione di Luigi Di Maio di lasciare la guida del Movimento 5 Stelle perché… -