Daniele De Rossi guarda il derby in Curva Sud… ma travestito (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Daniele De Rossi è tornato all'Olimpico, ma non sul campo o in tribuna, ma nel pieno della tifoseria romanista, in Curva Sud. Lo ha fatto, per di più, in occasione del derby con la Lazio. Ma in modo piuttosto inconsueto: si è travestito per non farsi scoprire dai tifosi. Lo racconta l'edizione online della Gazzetta dello Sport, che riporta anche il video della trasformazione Ha confidato il suo piano soltanto alla famiglia e ad alcuni amici stretti. "De Rossi ha chiamato una truccatrice professionista e si è reso irriconoscibile. Neo sul naso, occhi scuri, occhiali, cappello, sciarpa e capelli biondi lunghi, insieme all'amico e attore Valerio Mastandrea si è goduto il derby come voleva: in incognito, con gli amici e tra i tifosi". La moglie dell'ex capitano, Sarah, su Instagram, ha scritto: "Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in Curva ...

