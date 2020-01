Parigi,scontri polizia-Vigili del fuoco

scontri a Parigi tra polizia e Vigili del fuoco, durante una manifestazione di questi ultimi. I sindacati hanno convocato nella capitale i pompieri di tutto il Paese. Rivendicano un aumento salariale in relazione ai rischi del lavoro e alla riduzione di personale. Gli scontri sono scoppiati vicino a Place de la Republique, quando i Vigili del fuoco hanno cercato di forzare un passaggio. Gli agenti hanno risposto lanciando lacrimogeni.(Di martedì 28 gennaio 2020) tradel, durante una manifestazione di questi ultimi. I sindacati hanno convocato nella capitale i pompieri di tutto il Paese. Rivendicano un aumento salariale in relazione ai rischi del lavoro e alla riduzione di personale. Glisono scoppiati vicino a Place de la Republique, quando idelhanno cercato di forzare un passaggio. Gli agenti hanno risposto lanciando lacrimogeni.(Di martedì 28 gennaio 2020)

