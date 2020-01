Coppa Italia calcio 2020, un Milan ritrovato affronta un Torino in crisi nei quarti di finale (Di martedì 28 gennaio 2020) Questa sera, alle ore 20.45, il Milan sarà in scena a San Siro contro il Torino, nei quarti di finale di Coppa Italia 2020. I rossoneri, dopo tanto penare, sembrano essersi finalmente ritrovati in questo primo mese dell’anno, complice il ritorno di Zlatan Ibrahimovic che ha ridato entusiasmo a un ambiente precedentemente in piena crisi. Il Diavolo a gennaio non ha ancora perso e, oltretutto, è uscito vincitore dagli ultimi quattro incontri disputati. Dopo il 5-0 patito per mano dell’Atalanta il 22 dicembre scorso, i rossoneri hanno subito appena due goal in cinque partite, a dimostrazione che la difesa sta finalmente salendo di colpi. Negli ultimi due match, inoltre, il Milan ha scoperto Ante Rebic, ala croata in prestito dall’Eintracht Francoforte, il quale, con tre goal, ha risolto le pratiche Brescia e Udinese. Anche la mano di Pioli sta iniziando a farsi vedere. Il ... oasport

Inter : ?? | GRAZIE Il risultato non è stato quello che volevamo ma il nostro cammino prosegue... subito testa alla Coppa I… - SkySport : #MilanTorino, minuto di silenzio per #Kobe Bryant in #CoppaItalia #SkySport #KobeBryant - fattoquotidiano : Ora che sappiamo (scoop del Fatto del 22 gennaio) che l’ad della Lega di Serie A Luigi De Siervo guadagna 960 mila… -