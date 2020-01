Assicurazione Inail rider 2020: obbligatoria dal 1° febbraio. Istruzioni e sanzioni (Di martedì 28 gennaio 2020) Finalmente anche i rider saranno coperti dall’Assicurazione Inail 2020, e saranno coperti in caso di infortunio sul lavoro, al pari dei lavoratori dipendenti. A partire dal 1° febbraio infatti le aziende del food delivery, e in generale chi si serve della figura di fattorino per le consegne alimentari, dovrà sottoscrivere l’Assicurazione Inail. Lo ha comunicato la stessa Inail, fornendo le prime Istruzioni operative per adempiere all’obbligo assicurativo sui rider: ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali. Vediamo in dettaglio quando entra in vigore l’obbligo, come fare per sottoscrivere la polizza e a favore di chi sottoscriverla. Assicurazione Inail rider 2020: chi tutela Il provvedimento Inail chiarisce come questa particolare novità è ... leggioggi

Ordine_CDL_NA : RT @FondazioneStudi: Nel #TG di questo lunedì #27gennaio ????: ?? AsseCo: in aula il 18 febbraio a #Roma ?? @inail_gov : prime istruzioni per l… - ConsulentiLavor : Inail: prime istruzioni per l’assicurazione dei riders - moro_thomas : “Non abbiamo nemmeno l’assicurazione Inail – ricorda – e ci troviamo contro assicurazioni private che non rispettan… -