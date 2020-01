Shoah: Musumeci, ‘dignità umana sia bussola per generazioni future’ (Di lunedì 27 gennaio 2020) Palermo, 27 gen. (Adnkronos) – Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha partecipato questa mattina, a New York, alla celebrazione della ‘Giornata della Memoria’. Il governatore ha letto alcuni dei nomi delle vittime, in occasione della manifestazione organizzata davanti al consolato italiano a Park Avenue. “Nel ‘Giorno della memoria’ – ha detto il governatore -desidero rinnovare un commosso pensiero alle vittime innocenti della Shoah e l’impegno a lavorare e operare affinché il rispetto della dignità umana, ovunque nel mondo, sia la bussola che deve guidare le generazioni future”.L'articolo Shoah: Musumeci, ‘dignità umana sia bussola per generazioni future’ CalcioWeb. calcioweb.eu

TV7Benevento : Shoah: Musumeci, 'dignità umana sia bussola per generazioni future'... -