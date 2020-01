Netflix e Apple in trattative per acquistare MGM? (Di lunedì 27 gennaio 2020) Netflix e Apple in trattative per acquistare MGM? Le due media company potrebbero diventare le nuove proprietarie del celebre marchio, a sua volta titolare di James Bond. Netflix e Apple sarebbero tra le società con cui MGM starebbe intrattenendo delle trattative preliminari volte all'acquisizione del marchio e della sua ricca libreria di contenuti. Che uno dei più celebri studi hollywoodiani stia davvero per passare nelle mani di un altro colosso mediatico? Secondo CNBC, la compagnia di Cupertino e la compagnia di Los Gatos sono solo due delle papabili aziende che potrebbero rilevare il catalogo targato Metro Goldwyn Mayer, che ricordiamo comprendere anche i film di James Bond, la popolare serie tv di Hulu The Handmaid's Tale e il canale via cavo Epix. Con l'avvento dell'era dello streaming, ... movieplayer

