Mercato Napoli ultime notizie, acquisti e trattative: accordo per Kumbulla, assalto a Petagna (Di martedì 28 gennaio 2020) Nelle ultime notizie di calcioMercato del Napoli di oggi lunedì 27 gennaio, ci sono gli aggiornamenti sulle trattative per gli obiettivi più caldi dei nerazzurri in entrata. Giornata molto attiva per la società partenopea che ha presentato una nuova offerta per Andrea Petagna, che potrebbe far vacillare la Spal. Secondo quanto riportato da Sky, è molto vicino anche Kumbulla, che come il centravanti potrebbe lasciare l'Hellas solo nella prossima estate. fanpage

forumJuventus : Sarri pre #NapoliJuve: 'Mi aspetto partita difficile, il napoli nei momenti di difficoltà sa dare tutto. Bentancur… - SkySport : ? #UltimOra mercato ?? Accordo raggiunto tra #Napoli e #Politano ? C’è l’ok del giocatore al trasferimento #SkySport… - Gazzetta_it : Inter, Politano accetta il Napoli: ora arriva Llorente? #Mercato -