Grammy 2020 | dalla dedica a Kobe Bryant al record di Billie Eilish | il best of

Cosa rimarrà dei Grammy Awards 2020? I premi, certo – soprattutto, il trionfo di Billie Eilish, che entra nella storia della musica – ma anche le performance, spesso live destinati a diventare cult, e altri dettagli, come i momenti di commemorazione. \ LEGGI ANCHE: Grammy Awards 2020, il trionfo da record di Billie Eilish Una notte per Kobe Bryant Poche ore prima della cerimonia, si è diffusa in tutto il mondo la terribile notizia della morte di Kobe Bryant: l'icona del basket, icona dei Los Angeles Laker, personaggio tra i più amati dell'NBA anche dopo il suo memorabile addio, è morto durante un incidente in elicottero, nel quale hanno perso la vita anche sua figlia tredicenne Gianna Maria, giovanissima promessa della pallacanestro femminile, e altre 7 persone. È stato quindi doveroso e, nel contempo, naturale, ...

