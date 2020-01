Berlusconi: "Con Jole Santelli parte riscatto del Sud. Ora cambio di governo" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Jole Santelli di Forza Italia è la nuova governatrice della Calabria, la prima donna a guidare una regione del Sud. La parlamentare azzurra si attesta al 55,4% dei voti superando di oltre 20 punti il candidato del centrosinistra Pippo Callipo, al 31,7%. Carlo Tansi, sostenuto da tre liste civiche, ha preso il 7,1%, il candidato del M5s Francesco Aiello il 7,2%.La neo governatrice calabrese ha parlato di "risultati enormi". L’esito del voto indubbiamente riconsegna un ruolo a Forza Italia, che ora ha 4 governatori di regione (appunto Calabria, Basilicata, Molise e Piemonte).Un ruolo che Berlusconi sembra intenzionato a far pesare anche nell’alleanza di Centrodestra: "Grande risultato di Jole. Una donna di FI che ha dedicato la vita alla sua terra. Con la sua guida la Calabria diventerà emblema del riscatto del sud, non sarà più la terra dell’inefficienza e del malaffare ma terra di ... blogo

