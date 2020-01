Lautaro fa ammenda: «Chiedo scusa a tutta l’Inter» – FOTO (Di domenica 26 gennaio 2020) Lautaro Martinez ha chiesto pubblicamente scusa per il suo comportamento durante Inter-Cagliari – FOTO Lautaro Martinez fa ammenda e chiede scusa, attraverso i suoi profili social, per il comportamento avuto durante il finale di gara contro il Cagliari. Questo il messaggio dell’attaccante argentino. «Triste per la situazione oggi, andare avanti è continuare ad imparare. Mi scuso con tutto l’Inter». View this post on Instagram Triste por la situación de hoy, a seguir adelante y continuar aprendiendo. Perdón a todo @inter Triste per la situazione di oggi, andare avanti è continuare ad imparare. Mi scuso con tutto @inter A post shared by Lautaro Martinez calcionews24

