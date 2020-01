Bob a 4, Coppa del Mondo Konigssee 2020: Francesco Friedrich beffa Lochner e allunga in classifica generale (Di domenica 26 gennaio 2020) Francesco Friedrich vince la tappa di Konigssee (Germania) settimo appuntamento della Coppa del Mondo di bob a 4 2019-2020 e allunga in classifica generale sui più immediati inseguitori. Il padrone di casa ha centrato il quarto successo stagionale, il terzo consecutivo dopo La Plagne e Igls andando a stampare il tempo di 1:37.03 (48.59 nella prima manche e 48.44 nella seconda). Alle sue spalle l’equipaggio del connazionale Johannes Lochner a 10 centesimi, dopo aver fissato il miglior crono nella prima discesa in 48.55, quindi 48.58 nella seconda. Completa il podio il canadese Justin Kripps a 26 centesimi (48.63 e 48.66). Quarta posizione per i lettoni capeggiati da Oskars Kibermanis a 42 centesimi (48.77 e 48.68) mentre in quinta si classifica il russo Alexey Stulnev a 47 (48.79 e 48.71). In sesta posizione gli statunitensi di Hunter Church a 53 centesimi, quindi in settima i ... oasport

