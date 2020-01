Ambra Pregnolato, La Maestra d’Asilo Uccisa: L’Ex Amante Confessa (Di domenica 26 gennaio 2020) Sono bastate 24 ore per risolvere l’omicidio di Ambra Pregnolato, la Maestra 42enne, Uccisa nel suo appartamento, a Valenza, in provincia di Alessandria. L’allarme era stato lanciato dal marito della vittima, quando, dopo essere rientrato a casa dal lavoro, aveva trovato la moglie riversa nel divano e in una pozza di sangue. Subito, nonostante lo shock, aveva allertato le forze dell’ordine. Già le numerose ferite riportate sulla testa della Maestra avevano portato gli investigatori a propendere per un caso di omicidio. Un’analisi sul corpo aveva, infatti, rilevato come le lesioni potessero essere il risultato di una violenta colluttazione oppure essere state causate da un oggetto contundente. Seguendo questa pista, gli inquirenti erano riusciti a identificare il presunto responsabile dell’omicidio di Ambra Pregnolato, ovvero il 46enne Michele Venturelli, grazie ai “molteplici, univoci ... youreduaction

