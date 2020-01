Sparatoria in Germania, 6 morti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sparatoria in Germania, il bilancio è di sei vittime: sarebbero tutti membri dello stesso nucleo familiare. Fermato un soggetto, si indaga sul movente. Germania, Sparatoria a Rot am See. Il bilancio, stando a quanto riferito dai media locali, è di sei morti, tutti membri dello stesso nucleo familiare. Germania, Sparatoria a Rot am See La tragedia si è consumata a Rot am See, dove le autorità locali e i media hanno segnalato una Sparatoria all’interno di un edificio. La polizia ha arrestato un soggetto. Fonte foto: https://www.facebook.com/polizeimuenchen Il bilancio: sei vittime. Farebbero tutte parte dello stesso nucleo familiare Il bilancio sarebbe di almeno sei vittime e non si esclude la presenza di feriti. Tutte le persone che hanno perso la vita farebbero parte dello stesso nucleo familiare. Indagini in corso per chiarire la dinamica e il movente Si ... newsmondo

