“Sai qual è la differenza?”. Fedez e Matteo Salvini, è scontro. Volano parole pesanti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Non c’è pace per Matteo Salvini che, dopo essere stato attaccato da Fabio Volo, viene preso di mira anche da Fedez. Il rapper marito di Chiara Ferragni non ci sta, a essere definito “milionario di sinistra” da Salvini (che ha attaccato Fedez durante la trasmissione Dritto e Rovescio andata in onda giovedì 23 gennaio 2020). Salvini ha definito Fedez e Fabio Volo “milionari di sinistra” e ha detto che, mentre loro guadagnavano, lui stesse combattendo la mafia “a colpi di ruspa”. Fedez ha affidato a Twitter la replica a Matteo Salvini. E scritto così: “Sai qual è la differenza? – ha scritto il rapper nel tweet – Che noi guadagniamo onestamente senza pesare sulle tasche di nessuno. Il tuo partito è costato agli italiani 49 milioni di euro. Io ero a Ibiza questa estate e faccio il rapper, tu eri al Papeete ed eri il Ministro dell’interno. That’s it”. Non è la prima volta che il marito ... caffeinamagazine

