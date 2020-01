LIVE Federer-Millman 4-6 7-6 6-4 3-4, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’australiano in vantaggio di un break nel quarto set (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo di Millman. 4-3 BREAK Millman!!!!! Come ha giocato questo punto l’Australiano, attaccando a tutto braccio dall’inizio alla fine. La sua accelerazione di dritto costringe all’errore Federer. 30-40 Risposta favolosa di Millman che guadagna la sua prima palla break del set. 30-30 Millman recupera incredibilmente la palla corta dello svizzero e chiude col rovescio. 30-15 Scappa via la risposta dell’Australiano sul servizio di Federer. 15-15 Questa volta è Millman a tirare lunghissimo il dritto. 0-15 Lunga l’accelerazione di dritto di Federer. 3-3 Seppur soffrendo Millman conquista anche questo game. 40-30 Prima esterna di Millman precisa, out la risposta dello svizzero. 30-30 Scappa via la risposta di Federer sulla prima dell’Australiano. 15-30 Terribile rovescio in uscita dal servizio di ... oasport

