Isola dei famosi 2020: l’attore Can Yaman prenderà il posto di Alvin (Di venerdì 24 gennaio 2020) Quando inizierà la nuova edizione dell’Isola dei famosi? Chi sarà il conduttore? Quali saranno i concorrenti? Sono ancora poche le notizie trapelate, ancora tutti i riflettori sono puntati sulla casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello. Si può però confermare il nome della conduttrice, Alessia Marcuzzi. Anche se durante la scorsa edizione ha ricevuto molte critiche, la Marcuzzi è amatissima dal pubblico e conosce bene le complicate dinamiche del reality. Ad essere certa è anche la location, l’arcipelago di Cayo Cochinos in Honduras. In questi giorni si stanno facendo tante supposizioni su chi sarà l’inviato sull’Isola prendendo dunque il posto di Alvin. I primi nomi sono stati Rocco Siffredi, Filippo Bisciglia (conduttore di Temptation Island”) e Filippo Nardi (ex concorrente del GF). Forse ne siamo venuti a capo, sembra che l’inviato sarà ... urbanpost

