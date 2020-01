I migliori smartphone che arriveranno nel 2020 (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’anno è appena iniziato, ma tutti i produttori stanno scaldando i motori per presentare i loro futuri top di gamma. Quali sono gli smartphone più attesi che vedremo nei prossimi mesi a partire dagli eventi monomarca fino agli appuntamenti come il Mobile World Congress e Ifa? In fotogallery, tutti i render usciti finora. Samsung Galaxy S20 La prossima ammiraglia che si affaccerà allo scoperto sarà Samsung Galaxy S20 con il modello S20 Plus e probabilmente anche la versione più performante ed esclusiva chiamata S20 Ultra con chassis in acciaio inossidabile; il fratellino S20 Lite dovrebbe vedersi più tardi. Si punta su un fronte pulito senza cornici alla Note 10 con un retro dominato dalla multi camera. Possibile la presenza del modulo 5G a bordo dei due modelli top così come l’ultima generazione dei processori Exynos proprietari. L’appuntamento è per l’11 ... wired

