«A Bibbiano le sardine sono 5 volte più della Lega in una piazza grande la metà» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Da un lato c’è piazza della Repubblica occupata dai manifestanti della Lega, dall’altra c’è piazza Libero Grassi riempita di sardine. Da un lato c’è un grande palco con il telo «Giù le mani dai bambini», dall’altro ci sono le copie della Costituzione regalate ai bambini delle scuole. Il confronto sardine-Lega a Bibbiano è nei numeri, ma anche nei contenuti. E così, dopo aver analizzato le presenze nelle due piazze, si può arrivare a un primo, approssimativo conteggio. Le sardine scese a manifestare a Bibbiano sono state stimate in 5mila-7mila. I sostenitori della Lega in piazza della Repubblica, invece, si inseriscono in un range compreso tra le 1000 e le 2mila persone. LEGGI ANCHE > Le sardine sfrattate da Bibbiano: “Lasciate la piazza alla Lega” Bibbiano, i numeri delle due manifestazioni di Lega e sardine Altro dato: dopo la prenotazione ... giornalettismo

stanzaselvaggia : A Bibbiano un fiume di sardine (più o meno 5000), nella piazza di Salvini i sostenitori della Borgonzoni circa la m… - fattoquotidiano : Bibbiano, Santori (Sardine): “Nella piazza della Lega ci sono comparse pagate per stare lì” - matteosalvinimi : #Salvini: Che le Sardine fossero in un'altra piazza a far casino in questo caso non fa loro molto onore. #Bibbiano #drittoerovescio -