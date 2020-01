Web tax,Sassoli: giusto tassare giganti

tassare le aziende dove si fanno i profitti non è un delitto,ma una regola di giustizia". Così il presidente del Parlamento europeo, Sassoli, a Repubblica,dopo le tensioni di Davos sulla Web tax. Gli Usa minacciano dazi sui Paesi che adotteranno la Web tax. "Il mercato europeo fa gola a tanti, anche agli investitori e ai produttori statunitensi. E dazi chiamano dazi", ha detto Sassoli.(Di giovedì 23 gennaio 2020) Crediamo "che gli accordi di libero scambio siano più utili delle barriere doganali e che la regolamentazione protegga meglio i cittadini",ma"le aziende dove si fanno i profitti non è un delitto,ma una regola di giustizia". Così il presidente del Parlamento europeo,, a Repubblica,dopo le tensioni di Davos sulla Web tax. Gli Usa minacciano dazi sui Paesi che adotteranno la Web tax. "Il mercato europeo fa gola a tanti, anche agli investitori e ai produttori statunitensi. E dazi chiamano dazi", ha detto.(Di giovedì 23 gennaio 2020)

GabriGiammanco : Trump minaccia ritorsioni per la web tax.Assurdo,dato che i giganti del web pagano solo il3%di tasse:nulla rispetto… - M5S_Europa : Sulla web tax serve una risposta europea. Lasciare ai singoli Stati il fardello della negoziazione su questioni cos… - luca6860845651 : RT @maumartina: Bene il Governo con @gualtierieurope su web tax. O c’è accordo in ambito OCSE o si procede in Europa insieme ai Paesi che c… -