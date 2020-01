Posillipo, arrestato ragazzo di 16 anni: aveva pistola con colpo in canna (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un giovane di 16 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato nella notte a Posillipo, nella zona ovest di Napoli: addosso aveva una pistola carica e con colpo in canna. Alla vista della pattuglia del commissariato locale aveva tentato la fuga, ma è stato inseguito e bloccato. Accertamenti in corso sull'arma. napoli.fanpage

