Il premier al citofono. Matteo Salvini (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nella vita può succedere di tutto. Il concetto di limite esiste in matematica ma non nelle attività umane, dove la realtà supera spesso la fantasia. Da bambini una forma di divertimento era quella di far squillare il campanello dei citofoni e poi scappare a gambe levate. Uno scherzo che rappresentava una sorta di affermazione, una dimostrazione di esistenza, un atto liberatorio. Era l'Italia post bellica nella quale ci si divertiva con poco, visto che non si disponeva di nulla, fatta (...) - Tribuna Libera feedproxy.google

