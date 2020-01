Colin Farrell: lo strano look recente non era per Batman, ma solo 'un tragico errore' (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dimenticate l'ultima apparizione pubblica dell'attore alla premiere di Dumbo: alcuni scatti rubati con un look "silver fox" hanno fatto molto discutere. mondofox

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman: Colin Farrell ha appena smentito tutto quello che credevamo di sapere sul suo Pinguino… - BestMovieItalia : The Batman: Colin Farrell ha appena smentito tutto quello che credevamo di sapere sul suo Pinguino -… - cinefilosit : The Batman: Colin Farrell nega il look di Pinguino e rivela quando inizierà a girare -