Previsioni Meteo a 15 giorni: qualche fastidio temporaneo in un contesto di alta pressione dominante [MAPPE] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Fatta eccezione per un passaggio più perturbato, benché anche questo abbastanza veloce, atteso nel prossimo fine settimana, le proiezioni fino a 15 giorni, non evidenziano particolari movimenti instabili verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. A farla da padrona, infatti, sebbene con qualche temporaneo cedimento per incidenza di correnti un po’ più umide atlantiche, sarà l’alta pressione che prevarrà in linea generale, garantendo anche giornate relativamente miti per il periodo. Ma vediamo l’evoluzione un po’ più nel dettaglio per tutto il resto di gennaio e per la prima settimana di febbraio, a partire da lunedì 27, avendo premesso che il fine settimana potrà essere un po’ più instabile in via generale. Previsioni Meteo 27/31 gennaio La circolazione si porrà zonale a scala euro-atlantica, ciò vuole dire con una ... meteoweb.eu

