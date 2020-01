Pattinaggio artistico, Europei 2020: si parte con lo short program maschile. Rizzo e Grassl all’attacco del vertice (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Finalmente ci siamo. A partire dalle ore 11:30 di oggi, mercoledì 22 gennaio, scenderanno sul ghiaccio gli atleti del singolo maschile per lo short program, prima gara dei Campionati Europei 2020 di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena in Austria presso la Steiermarkhalle di Graz. Sarà una prova di grande interesse in chiave Italia che sarà rappresentata, oltre che dal debuttante assoluto Gabriele Frangipani, da Matteo Rizzo e Daniel Grassl, entrambi in lizza per una posizione sul podio. La parola d’ordine sarà una sola: pulizia, elemento fondamentale per raccogliere punti preziosi in classifica già dal primo segmento. Rizzo proporrà un programma sulle musiche di “Start a fire” di John Legend atterrando, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, la combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, il triplo axel e il triplo lutz singolo. Scelta molto ... oasport

