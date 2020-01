LIVE Sinner-Fucsovics 2-3, Australian Open 2020 in DIRETTA: break in apertura dell’ungherese! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Prende iniziativa con il diritto Fucsovics ma soluzione va in rete. 40-30 Prova ad avanzare Sinner dopo aver condotto lo scambio: volée in rete. 30-15 Buona prima dell’azzurro. 15-15 Gran risposta inside-out di Fucsovics che chiude a rete. 1-3 Alla fine Fucsovics chiude con il serve&volley e conferma il break. 40-40 Bravo Sinner, che resta attaccato allo scambio e con pazienza attende l’errore. AD-40 Troppa fretta per Sinner che si fa ingolosire dal diritto in mezzo al campo. 40-40 Scappa via il diritto dell’ungherese dopo uno scambio prolungato. AD-40 Fucsovics fa il bello e cattivo tempo: Sinner non arriva sul diritto. 40-40 Attacco fuori misura dell’avversario. AD-40 Errore banale per l’azzurro: chance del 3-1. 40-40 Rovescio in rete di Sinner troppo frettoloso. 30-40 PALLA break Sinner! La prima del ... oasport

