Ladri in fuga dall’ex Salumificio Ceriani di Uboldo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tentato furto all’ex Salumificio Ceriani di Uboldo, oggi dismesso, meta di malviventi interessati a recuperare materiali in rame, attrezzature, tubature, centraline elettriche e tutto ciò che è rivendibile o riciclabile. E’ capitato anche l’altro giorno, quando la polizia locale è stata attirata da strani movimenti, confermati dalle testimonianze di chi aveva notato qualcuno scavalcare la recinzione. I vigili di pattuglia si sono sparpagliati lungo il perimetro, ma il capannone è ampio migliaia di metri quadrati (arriva fino alla Malpaga) e chiunque ci fosse all’interno è riuscito a scappare facendo perdere le sue tracce nei campi limitrofi. su Il Notiziario. ilnotiziario

