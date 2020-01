Finisce in un dirupo e si spara con il fucile | Trovato morto un cacciatore (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tragedia in provincia di Firenze: un cacciatore è stato Trovato morto dai carabinieri in un dirupo. L’uomo sarebbe accidentalmente caduto nella fossa e, per sbaglio, si sarebbe sparato un colpo con il fucile. Fatale incidente di caccia, quello verificatosi nelle campagne di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, in località Mangona. La vittima è … L'articolo Finisce in un dirupo e si spara con il fucile Trovato morto un cacciatore proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

