Attacco hacker allo smartphone di Jeff Bezos: l’Arabia Saudita sotto accusa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Jeff Bezos e il principe Saudita Mohammad bin Salman a Riyadh, in Arabia Saudita (foto: Pool / Bandar Algaloud/Anadolu Agency/Getty Images) Jeff Bezos, il miliardario fondatore di Amazon, è stato vittima di un Attacco hacker diretto al suo telefono dopo aver ricevuto un messaggio su WhatsApp apparentemente inviato dall’account personale del principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammad Bin Salman. Secondo quanto riporta The Guardian, durante uno scambio di messaggi tra i due Bin Salman avrebbe inviato a Bezos un file video misterioso. L’apertura di questo file avrebbe poi inoculato un malware, che ha trasferito grandi quantità di informazioni. L’episodio sarebbe avvenuto a maggio 2018 e l’analisi forense digitale eseguita sul dispositivo dell’ad di Amazon ha rivelato che il video ricevuto avrebbe approfittato di una vulnerabilità di WhatsApp per infettare il dispositivo con uno ... wired

RoveroniA : ' Dopo un possibile attacco hacker che ieri ha reso inaccessibile il nostro sito per alcune ore, è arrivata la cens… - paolorm2012 : RT @rossa_rebecca: L'attacco Hacker a Ranucci è di una gravità spaventosa, una vera e propria intimidazione di stampo mafioso russo. La lib… - svilupp : 'Gli esperti stanno avvertendo che gli Stati Uniti dovrebbero aspettarsi più attacchi informatici da parte di hacke… -