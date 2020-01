World War Z 2: i produttori sperano di realizzare il sequel in futuro (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I produttori del film World War Z 2 hanno parlato della possibilità di produrre in futuro il sequel del film con Brad Pitt. World Warz 2 potrebbe ancora essere realizzato, almeno secondo quanto dichiarato da uno dei produttori del film apocalittico con star Brad Pitt che non ha avuto una continuazione a causa di molti problemi e ostacoli. Jeremy Kleiner e Dede Garner, produttori del lungometraggio, hanno infatti parlato della possibilità che in futuro il sequel venga realizzato. Rispondendo a una domanda su World War Z la risposta è stata la seguente: "Un giorno. Amiamo il libro di Max Brooks. Amiamo il suo universo. Non sembra che il progetto World War Z sia concluso e non abbia altre opportunità". Paramount aveva abbandonato il ... movieplayer

