Shock a Melito, 22enne trovato morto nella sua camera d’albergo (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMelito (Na) – Un giovane di 22 anni è stato trovato morto nella sua camera d’albergo. È successo ieri pomeriggio, a Melito. Ancora ignote le cause del decesso. Si ipotizza un arresto cardiocircolatorio. La scoperta è avvenuta per caso, quando i dipendenti della struttura sono saliti in camera dopo aver tentato più volte, invano, di mettersi in contatto con il cliente. Una volta sul posto, hanno trovato il ragazzo sul letto. Inutile l’intervento dei sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul corpo del 22enne non sono stati riscontrati segni di violenza. Proprio per questo si ipotizza la morte sia stata causata da un arresto cardiocircolatorio. È probabile che il ragazzo sia stato colto da malore e non abbia avuto tempo per chiedere aiuto. Immediate le indagini dei Carabinieri, i quali hanno ispezionato la ... anteprima24

