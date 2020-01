Sanremo | dopo le polemiche ora la Rai rischia una class action 

Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 con Musica (E Il Resto Scompare) dopo Twerking Queen : Musica (E Il Resto Scompare) porta Elettra Lamborghini a Sanremo 2020. La ricca ereditiera bolognese ha deciso di intraprendere la strada delle Musica in via definitiva, sancita dalla partecipazione al Festival annunciata nel corso dello speciale de I Soliti Ignoti. Si tratta della prima volta in gara di Elettra Lamborghini, che nel mese di giugno ha rilasciato il suo album di debutto Twerking Queen dopo l'esperienza a The Voice Of Italy ...

Monica Bellucci bellissima a Parigi - dopo il no a Sanremo si consola alle sfilate : Monica Bellucci ha dato forfait a Sanremo 2020 a poche settimane dall'inizio del Festival ma trovato il metodo ideale per "consolarsi". Ha preso parte alla sfilata di Dior che si è tenuta a Parigi ieri, apparendo più glamour e bella che mai.Continua a leggere

Sanremo 2020 - dopo Amadeus anche Salini nei guai : “Non faremo sconti” : Questo articolo Sanremo 2020, dopo Amadeus anche Salini nei guai: “Non faremo sconti” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il Festival di Sanremo 2020 è stato accompagnato da tantissime polemiche e, dopo Amadeus, nell’occhio del ciclone finisce anche l’ad della Rai Salini. Sia chiaro: un’edizione del Festival di Sanremo senza polemiche non c’è mai stata e non si è mai vista, ma ...

Sanremo 2020 - perché dopo Junior Cally si parla di “Bella stronza” di Marco Masini : A seguito delle polemiche scoppiate a Sanremo 2020 a causa di una vecchia canzone di Junior Cally si è cominciato a parlare di "Bella stronza", forse uno dei pezzi più conosciuti di Marco Masini. Nel testo del cantante ci sono delle frasi quantomeno ambigue. Ma avrebbe senso cacciare tutti per testi passati? E soprattutto ha senso censurare la musica?Continua a leggere

Irene Grandi a Sanremo 2020 con Finalmente Io dopo l’album Grandissimo : Irene Grandi a Sanremo 2020 porta un brano scritto da Vasco Rossi. Finalmente Io è il titolo scelto per la canzone che la riporta sul palco del Teatro Ariston, dove è stata spesso protagonista nonché vincitrice morale di alcune edizioni. L'annuncio del ritorno a Sanremo ha portato con sé anche l'entusiasmo per il brano scritto dal Kom, che nel 2019 era tornato in radio come autore anche con Io Sono Bella di Emma Marrone. Racconta Irene ...

Giordana Angi a Sanremo 2020 con Come Mia Madre dopo Voglio Essere Tua : Il debutto di Giordana Angi a Sanremo 2020 s'intitola Come Mia Madre. L'artista romana approda sul palco della kermesse con un brano che ha voluto dedicare a sua Madre, così Come ha dichiarato nel corso della puntata speciale di I Soliti Ignoti. Il brano fa parte di uno dei 24 che Amadeus ha scelto per la prossima edizione del Festival di Sanremo, al quale parteciperà a cominciare dal 4 febbraio nella categoria Campioni. Chi è Giordana ...

Francesca Sofia Novello - lo sfogo dopo le polemiche di Sanremo : “Non sono soltanto bella” : Nella tempesta di polemiche che ha condizionato queste settimane di preparazione a Sanremo 2020, è mancata forse la voce più importante tra quelle tirate in ballo: Francesca Sofia Novello stessa. La modella e compagna di Valentino Rossi è finita indirettamente al centro del dibattito in virtù dell’ormai noto “complimento” rivoltole da Amadeus in conferenza stampa. Allora, il presentatore la annuncio come “una bella donna ...

Sanremo - Monica Bellucci dà forfait dopo l’annuncio della sua partecipazione : Monica Bellucci non andrà a Sanremo 2020, come era stato precedentemente annunciato da Amadeus. L’attrice, attraverso il suo ufficio stampa, ha fatto sapere che : “Il Signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”. Dunque, la Bellucci ha deciso ...

Sanremo 2020 - la risposta di Junior Cally dopo le accuse di sessismo : Sanremo 2020, la risposta di Junior Cally dopo le accuse di sessismo Continuano le polemiche intorno alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. dopo le accuse di sessismo ad Amadeus, direttore e conduttore artistico, per le sue parole in conferenza stampa nei confronti di Francesca Sofia Novello, nel mirino delle critiche ci è finito uno dei cantanti in gara: si tratta di Junior Cally, rapper romano seguito soprattutto dai giovanissimi. 29 ...

Junior Cally a Sanremo 2020 con No Grazie dopo l’album Ricercato : Junior Cally è tra i Campioni in gara al Festival di Sanremo. Presenta nel 2020 il brano No Grazie, un pezzo sull'Italia di oggi. Chi è Junior Cally Antonio Signore, classe 1991, in pochi anni è riuscito a conquistare con la sua musica la vetta della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia. Il suo ultimo album si intitola Ricercato e ha totalizzato milioni di stream su Spotify sfiorando quota 100 milioni in meno di tre ...

Sanremo 2020 - Junior Cally VS Salvini : il rapper si difende dopo le accuse : Sanremo 2020 sta per arrivare e, già da qualche settimana, le polemiche stanno anticipando la trasmissione: Junior Cally si difende dopo le accuse Junior Cally e Amadeus a ‘I Soliti ignoti’: Fonte: Youtube (screenshot – https://www.youtube.com/watch?v=FlGY0c7HXfU) Sanremo 2020 comincerà il prossimo febbraio 2020, ma le polemiche vanno avanti da qualche mese. Prima la scelta delle vallette, poi la decisione di Amadeus di ...

Ennesima gaffe di Amadeus : “Donne a Sanremo dopo le 23 - così potranno sparecchiare”. Altra bufala : Fa uno strano effetto doverlo evidenziare, ma in questi giorni sta girando un post riguardante nuove dichiarazioni di Amadeus sul Festival di Sanremo, come sempre a proposito delle accuse di sessismo rivolte al prossimo conduttore della tanto attesa rassegna canora. dopo alcune precisazioni che abbiamo dovuto condividere a proposito delle presunte parole di un dirigente RAI, come avrete notato con il nostro pezzo di venerdì scorso, questa ...

Sanremo 2020 Amadeus dopo la bufera interviene Giovanna Civitillo : Sui social Giovanna Civitillo sui social difende il marito Amadeus, dove è stato accusato di sessismo dopo le parole dette in conferenza stampa sui motivi che lo avevano portato a scegliere Francesca Sofia Novello come co-conduttrice per il Festival di Sanremo. Giovanna Civitillo ha anche usato l’ironia, per ripagare con la stessa moneta chi aveva attaccato lei e Amadeus per avere un profilo in comune su Instagram. «A volte un passo ...